È ufficiale: Al Diry si candida come consigliere regionale nella lista Civici Marche, a sostegno di Francesco Acquaroli Presidente. "Una scelta – dice – che nasce dalla volontà di portare in Regione la voce concreta dei territori, attraverso un movimento civico che affonda le sue radici nella tradizione regional-popolare marchigiana. Mi candido con spirito di servizio, per rappresentare chi, ogni giorno, costruisce il bene comune fuori dai palazzi – dice Al Diry –. Civici Marche è la casa naturale per chi crede nella partecipazione dal basso, nella sussidiarietà , nella responsabilità individuale al servizio della comunità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Diry si candida con i Civici Marche per Acquaroli