Al centro commerciale di Gravellona Toce arriva Kfc | aperto il nuovo ristorante dell' Ipercoop

Ha aperto oggi, venerdì 1° agosto, il nuovo Kfc a Gravellona Toce. Il nuovo ristorante della catena americana del pollo fritto è stato inaugurato all'interno del centro commerciale Le Isole, nell'area foud court dell'Ipercoop.Per questa nuova apertura sono state assunte 20 persone. Il ristorante. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: ristorante - centro - commerciale - gravellona

Cinque intossicati dopo il pranzo al ristorante nel centro di Milano: morto un 50enne. Indagano i Nas - La procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di un dipendente dell’Atm di 50 anni, Davide Teruzzi, morto domenica all’ospedale San Raffaele in cui era ricoverato dallo scorso mercoledì.

“Impossibile lavorare al centro di Roma”. Chiude il più storico ristorante di pesce della città - Il pesce solo di martedì e venerdì? Macché, tutta la settimana. I crudi di mare e i trionfali plateau di ostriche? La Rosetta li serve da quando ancora li si guardava dubbiosi.

Incendio al ristorante in centro storico, ripristinati i cubetti di porfido della piazza - Sono stati ripristinati lunedì mattina in piazza Cortevecchia i cubetti di porfido, temporaneamente tolti a seguito dell’incendio che aveva colpito lo scorso 21 marzo il ristorante Bisboccio e che aveva danneggiato la distesa del locale.

L'apertura nell'area ristoranti del centro commerciale Le Isole? Vai su Facebook

Il Fiorfiore Café dell'Ipercoop di Gravellona si rinnova; Gravellona Toce: al centro commerciale arriva Kfc, la catena americana del pollo fritto; Mostra “Ecological Approach” con le Meduse di Enrica Borghi al Centro Commerciale Le Isole di Gravellona Toce.

Al centro commerciale di Gravellona Toce arriva Kfc: aperto il nuovo ristorante dell'Ipercoop - Il nuovo ristorante della catena americana del pollo fritto è stato inaugurato all'interno del centro commerciale Le Isole, nell'area ... novaratoday.it scrive