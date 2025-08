Al Bano riapre a Sanremo | Attendo garanzie

Escluso dall’ultima edizione del Festival di Sanremo, Al Baò furioso: “Non ci riproverò più”. D’altronde, come ammesso da lui stesso, 15 edizioni possono anche bastare. E invece no: Sanremo 2026 non è un capitolo del tutto chiuso. Se presento una canzone al prossimo Festival? Ancora non ci ho pensato. Tuttavia attendo garanzie, se non mi vogliono non me ne frega niente dichiara il cantante a LaPresse. Mantiene la linea ‘dura’, che di fatto è più ‘morbida’ mai: quel “tuttavia attendo garanzie” è una sorta di invito-richiesta che rivolge a Carlo Conti. Qualora il direttore artistico del Festival lo sollecitasse a fargli sentire qualche nuova nota, Al Bano non si farà di certo pregare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

