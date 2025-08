Al Bambino Gesù di Roma è stato asportato un tumore di 800 grammi ad una neonata

Con un doppio intervento è stata letteralmente salvata una neonata nata prematura, che aveva un tumore di 800 grammi. È successo all’ospedale Bambino Gesù di Roma. La massa è stata rimossa con successo: la bambina è in ottime condizioni di salute e sta per essere dimessa, dopo qualche settimana di convalescenza. Si trattava di un teratoma sacro-coccigeo, rara neoplasia che si sviluppa nella parte terminale della colonna vertebrale. Anche se solitamente si tratta di una massa benigna, può comunque comportare gravi complicanze per il feto. Tumore di 800 grammi rimosso da una neonata al Bambino Gesù. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Al Bambino Gesù di Roma è stato asportato un tumore di 800 grammi ad una neonata

In questa notizia si parla di: bambino - gesù - roma - tumore

Bambino Gesù, 40 anni dell’IRCCS: dal primo trapianto di cuore alla prima terapia genica per i tumori solidi - Roma, 12 maggio 2025 – Dal primo trapianto di cuore alla prima terapia genica per tumori solidi. L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù celebra i 40 anni dal riconoscimento come “Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico” ricordando le parole che Papa Francesco rivolese alla comunità dell’Ospedale durante l’Udienza presso l’Aula Paolo VI del 16 marzo 2024 in occasione dei 100 anni dalla donazione del nosocomio alla Santa Sede da parte della famiglia Salviati « La scienza, e di conseguenza la capacità di cura, si può dire il primo dei compiti che caratterizza oggi il Bambino Gesù».

Ricerca, da primo trapianto cuore a terapia genica, 40 anni da Irccs per Bambino Gesù - (Adnkronos) – Dal primo trapianto di cuore alla prima terapia genica per tumori solidi. L'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma celebra i 40 anni dal riconoscimento come Ircca, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, "ricordando le parole che Papa Francesco rivolese alla comunità dell’Ospedale durante l’Udienza presso l’Aula Paolo VI del 16 marzo […] L'articolo Ricerca, da primo trapianto cuore a terapia genica, 40 anni da Irccs per Bambino Gesù proviene da Webmagazine24.

14 maggio: la Madonna della Comparsa appare con Gesù Bambino ferito, fa una richiesta ben precisa - Tra le montagne del Trentino la Madonna della Comparsa appare con il Bambino Gesù in braccio ferito e sanguinante e fa una richiesta precisa alla giovanissima veggente.

Pesava appena 1,9 kg, ma dentro di lei c’era un tumore da 800 grammi. Una bambina è venuta al mondo con una massa che occupava più della metà del suo corpo. Grazie alla sinergia tra il San Pietro Fatebenefratelli e l’Ospedale Bambino Gesù, i medici so Vai su Facebook

Neonata salvata al Bambino Gesù: le è stato tolto un tumore da 800 grammi. Intervento in utero e dopo la nascita per rimuovere teratoma. Vai su X

Bimba con tumore di 800 grammi: salvata grazie a un doppio intervento prima e dopo la nascita; Roma, neonata salvata al Bambino Gesù: rimosso tumore di 800 grammi; Neonata operata al Bambino Gesù: rimosso un tumore di 800 grammi.