“Il mio repellente per le zanzare non funziona più! Quali repellenti mi consigli?” “Ho spruzzato l’antizanzare ma non è servito! Che prodotto devo comprare?” “Non c’è più una trappola antizanzare che vada bene: cosa devo fare?” “Ho avvistato una zanzara azzurra. è mai possibile?” “Anch’io ho visto le zanzare azzurre! Ma che succede?” Le domande riportate si possono leggere da alcuni giorni sui principali forum online dedicati alle zanzare: insetticidi che non funzionano; zanzare che prosperano; zanzare azzurre, addirittura. Cosa sta succedendo? La risposta è davanti ai nostri occhi: le zanzare si sono evolute. 🔗 Leggi su Lortica.it

