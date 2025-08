AI Act scuole | dal 2 agosto 2025 nuove regole negli istituti scolastici

Il 2 agosto 2025 segna un momento decisivo per il sistema educativo europeo. Da questa data entra in vigore l’AI Act, la nuova normativa dell’Unione Europea pensata per regolamentare l’uso dell’intelligenza artificiale in diversi settori, inclusa l’istruzione. Le scuole italiane sono chiamate ad adattarsi a un insieme di regole chiare e vincolanti, volte a garantire . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Verifica dei fornitori, revisione della documentazione interna e formazione del personale: entro il 2 agosto le scuole dovranno completare le attività preliminari previste dall’AI Act - Il Regolamento (UE) 2024/1689, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 13 giugno 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 12 luglio 2024, impone alle scuole che utilizzano sistemi basati sull’intelligenza artificiale di intraprendere un processo di adeguamento normativo.

