Aguzzino somalo preso in Germania Sgozzò un minore | rifiutava lo stupro

Operazione oltre confine della Procura di Palermo. L’uomo, riconosciuto da alcuni stranieri sbarcati a Lampedusa, era un torturatore del centro libico di Bani Walid. In passato era stato anche in Italia. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Aguzzino somalo preso in Germania. Sgozzò un minore: rifiutava lo stupro

In manette un somalo di 29 anni accusato di di associazione a delinquere transnazionale, traffico di migranti, omicidio, tortura e sequestro di person

