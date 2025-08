Agrigento 14 arresti durante operazione antimafia

I carabinieri di Agrigento hanno eseguito misure cautelari per 14 indagati, accusati di traffico di droga e legami con Cosa nostra. Tredici sono in carcere, uno ai domiciliari. Le indagini, coordinate dalla DDA di Palermo, proseguono un’inchiesta che a gennaio aveva coinvolto 48 persone. Gli investigatori hanno ricostruito l’organizzazione criminale attiva ad Agrigento e Porto Empedocle, dedita a cocaina e hashish. Sequestrati un kalashnikov, 1,6 kg di hashish, munizioni e un giubbotto antiproiettile. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Agrigento, 14 arresti durante operazione antimafia

In questa notizia si parla di: agrigento - arresti - durante - operazione

Corruzione: mani sugli appalti ad Agrigento, pure la siccità diventa un affare. Cinque arresti - Mazzette e appalti ad Agrigento. Nel mirino opere fondamentali come il rifacimento della rete idrica, deciso per fronteggiare la siccità , diventata un affare per i 'signori delle opere pubbliche' all’ombra dei templi.

Agrigento, rissa a Santa Margherita Belice: 9 arresti - Nove giovani di Santa Margherita di Belice, comune in provincia di Agrigento, sono stati arrestati per rissa aggravata e porto illegale di armi dopo l’accoltellamento di un giovane egiziano, avvenuto il 13 luglio sulla spiaggia di Porto Palo di Menfi.

Operazione antidroga a Catania: modificava la marijuana con agenti chimici, arrestato un 38enne senegalese #Sicilia242 #Sicilia24 Vai su Facebook

Agrigento, 14 arresti durante operazione antimafia; Reggio Calabria: operazione contro il traffico di droga, 54 arresti; Due arresti in due distinte operazioni anti droga.

Agrigento. Maxi operazione antimafia: 14 arresti, “Cosa Nostra” ancora attiva - All’alba di oggi, 01 agosto 2025, i Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, in Agrigento e presso le Case Circondariali di Palermo, Trapani, Caltanissetta, Enna, Gela, Voghera, Agrigento, ... Da libertasicilia.it

Mafia e droga, blitz ad Agrigento: 14 arresti, armi da guerra e traffici coordinati anche dal carcere - Nel corso delle indagini sono emersi anche gravi episodi di intimidazione mafiosa: colpi di arma da fuoco contro abitazioni e attività commerciali. Scrive meridionews.it