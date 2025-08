agricoltura e inclusione con 20 ragazzi disabili

Quasi due anni di agricoltura inclusiva, formazione e lavoro. Concluso ieri a Fabriano il progetto con 20 giovani protagonisti. Ieri il convegno all’azienda agricola "Bianchi Luca" di Argignano si è concluso " Agr.In.Lav – Agricoltura, Inclusione, Lavoro ", il progetto promosso dalla cooperativa Castelvecchio Service, dalla Cia Ancona, in collaborazione con l’azienda Luca Bianchi. L’iniziativa ha coinvolto 20 ragazzi con disabilitĂ residenti nei comuni del territorio, che ogni settimana, per un anno e mezzo, "hanno partecipato ad attivitĂ formative e pratiche in ambito agricolo, dalla semina e raccolta di frutta e verdura alla cura di animali da cortile, dalla lavorazione del grano e dei legumi fino alla conoscenza del ciclo delle api e della produzione del miele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

