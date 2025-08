Agosto Protezione Civile previsioni | allerta temporali e temperature in calo Umbria Meteo punta sul ritorno d' estate a breve

Un primo giugno con sole e le giuste temperature, lascerà spazio a un fine settimana per chi non è partito in vacanza all'insegna del maltempo con qualche schiarita. Un inizio di agosto che si ipotizzava bollente e secco, ma invece sarà segnato da temporali che di questi tempi qualche allarme lo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Il carburante per temporali forti, mare troppo caldo: Mediterraneo come a fine agosto, rischio fenomeni estremi - Firenze, 2 luglio 2025 – Il Mediterraneo è sempre più caldo. Da anni è in atto una vera e propria ondata di calore marino, come ci spiegano i meteorologi del consorzio Lamma.

Meteo agosto 2025: temporali e temperature al di sotto delle medie - Gli ultimi giorni di luglio ci regaleranno sole e tempo stabile, ma da venerdì 1 agosto arriva una nuova instabilitÃ

Previsioni meteo, agosto inizia con temporali e temperature sotto la media. Caldo finito? - Roma, 29 luglio 2025 – Chi vive al Nord e credeva che all’improvviso fosse arrivato l’autunno può stare tranquillo: l’estate sta per tornare.

ALLERTA ARANCIONE Emessa dalla sala operativa della Protezione Civile Regionale una allerta per rischio idrogeologico e temporali forti nella giornata di domani, domenica, sulla Toscana meridionale, costa e Arcipelago, allerta gialla sul resto d

Agosto si tinge d'autunno: temperature giù e acquazzoni al Centro Nord - Inizio di agosto con temperature in calo sotto i 25°C al Nord, acquazzoni e nubi in transito. Si legge su msn.com

Maltempo e grandine: primo agosto tra piogge, allagamenti e allerta gialla - Agosto inizia con pioggia, grandine e cielo grigio e il weekend sarà a forte rischio. Lo riporta laprovinciadivarese.it