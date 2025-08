Agosto inizia col maltempo e temperature tutt' altro che estive | allerta in 5 regioni

La discesa di una perturbazione di origine atlantica attraverso l’Europa centrale interesserà , dalle prossime ore, il nostro Paese, determinando un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali. Sono previsti rovesci e temporali, dapprima su Lombardia e Veneto. 🔗 Leggi su Today.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 2 agosto: le regioni a rischio - Weeekend di maltempo e temporali intensi sulle regioni del nord. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo gialla per domani su 7 regioni.

