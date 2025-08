Agosto da non perdere al TIARE Shopping | eventi sport e divertimento per tutta la famiglia

Dallo scacchi al fitness all’aperto, passando per attivitĂ per bambini e cinema, TIARE è il punto di riferimento per l’estate in cittĂ . Agosto è il mese perfetto per concedersi una pausa dal caldo e godersi un po’ di svago. TIARE Shopping si conferma il luogo ideale dove trascorrere giornate di relax e divertimento, con un programma ricco di eventi pensati per tutti. Un ambiente climatizzato, accogliente e con tante proposte per ogni etĂ : dallo sport alla cultura, senza dimenticare i piĂą piccoli. Torneo di scacchi “Giochiamo a Scacchi!” – Domenica 3 agosto Il 3 agosto dalle 15:30 si svolgerĂ il tanto atteso Torneo di scacchi organizzato da Laboratorio Scacchi. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Agosto da non perdere al TIARE Shopping: eventi, sport e divertimento per tutta la famiglia

In questa notizia si parla di: tiare - agosto - shopping - eventi

? Iniziano i SALDI di IDEXE'! ? TUTTO scontato al 50%. Non perdere tanti capi a metĂ prezzo, corri in store al Tiare. Vai su Facebook

TIARE Shopping presenta il programma di attivitĂ per il mese di agosto; Amici sbarca al Tiare Shopping: ecco il calendario dei firmacopie con le star del talent; Tiare Summer Emotions, gli eventi dal 16 al 21 agosto.

Agosto da non perdere al TIARE Shopping: eventi, sport e divertimento per tutta la famiglia - A partire dalle ore 18, il ristorante tedesco di TIARE Shopping offrirà birra in promozione a 3,50 euro e un DJ set ... Come scrive 361magazine.com