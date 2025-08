Agosto a Villa Arconati Tra visite e pranzi gourmet

Visite guidate dal martedì al venerdì, caccia al tesoro con il pavone Argo per famiglie con bambini, festa di Ferragosto e aperture domenicali dalle 11 alle 19. Villa Arconati di Castellazzo di Bollate, la piccola Versailles a pochi chilometri da Milano, non chiude nemmeno nel mese di agosto e l’estate è sicuramente la stagione di massimo splendore del giardino. Da oggi al 29 agosto, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 11.15, è possibile fare una passeggiata guidata speciale e visitare gli ambienti piĂą rappresentativi del giardino all’italiana e alla francese, alla scoperta delle bellezze storiche, artistiche e architettoniche del giardino all’italiana e alla francese: i teatri dedicati ai miti classici, le fontane con i giochi d’acqua, i berceaux. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Agosto a Villa Arconati. Tra visite e pranzi gourmet

