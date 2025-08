Aggressione in Autogrill tra un turista ebreo e un gruppo di palestinesi | la Procura indaga sulle due versioni

Lo scorso 27 luglio si è verificata un'aggressione tra un turista ebreo francese e un gruppo di palestinesi all'Autogrill di Lainate (Milano). La Procura sta indagando su entrambe le versioni della vicenda. Per farlo, ha aperto un fascicolo per percosse aggravate dall'odio razziale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

