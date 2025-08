La nostra recensione di Afrodite, thriller subacqueo di Stefano Lorenzi con Ambra Angiolini, Giulia Michelini e Gaetano Bruno: una pellicola che esplora le profondità degli abissi e della paura, per raccontare la storia di due donne che vogliono tornare libere. Dopo il passaggio al Bari International Film Festival arriva in sala Afrodite, thriller subacqueo ad altà tensione e densità scritto e diretto da Stefano Lorenzi con Ambra Angiolini, Giulia Michelini e Gaetano Bruno. L’incontro tra due donne, entrambe alla ricerca di una nuova libertà , è raccontato con i codici di un film trasformativo dalla forte impronta femminista, in cui il mare è l’elemento portatore di vita e di rinnovamento. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Afrodite, recensione: Ambra Angiolini e Giulia Michelini sfidano le profondità degli abissi e della paura