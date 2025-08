Afp a luglio record di 6.297 droni russi contro l' Ucraina

La Russia ha lanciato contro l' Ucraina nel mese di luglio un numero di droni superiore a quello di qualsiasi altro mese dall'inizio dell' invasione nel 2022: è quanto risulta da un conteggio fatto dall'agenzia di stampa Afp. L'analisi, basata sui dati forniti dalle autorità ucraine, indica che l'esercito di Mosca ha lanciato 6.297 droni a lungo raggio contro il Paese il mese scorso, il 16% in più rispetto a giugno e un dato in aumento per il terzo mese consecutivo. Ciò dimostra un'intensificazione dei bombardamenti nonostante gli ultimatum del presidente statunitense Donald Trump, commenta l'agenzia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Afp, a luglio record di 6.297 droni russi contro l'Ucraina

