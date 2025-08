Affidamento revisione veicoli comunali a Pontecagnano | le precisazioni del consigliere Christian Di Chiara

Ha inviato alcune precisazioni in merito alla polemica sollevata dai consiglieri comunali di opposizione di Pontecagnano Faiano - attraverso un’apposita mozione annunciata con un comunicato stampa - rispetto alla sua presunta incompatibilitĂ come consigliere comunale e capogruppo di Campania. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: comunali - pontecagnano - precisazioni - consigliere

Affidamento revisione veicoli comunali a Pontecagnano: le precisazioni del consigliere Christian De Chiara https://salernotoday.it/politica/bando-revisione-auto-precisazioni-de-chiara.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/26428922 Vai su X

Affidamento revisione veicoli comunali a Pontecagnano: le precisazioni del consigliere Christian Di Chiara; Pontecagnano, appalti al consigliere di maggioranza. Le opposizioni: Dimissioni subito.

Affidamento revisione veicoli comunali a Pontecagnano: le precisazioni del consigliere Christian De Chiara - Il capogruppo di Campania Libera ha inviato alla nostra redazione dei chiarimenti rispetto alla polemica sollevata dai consiglieri di opposizione ... Si legge su salernotoday.it

Il post shock del consigliere comunale di Fdi che cita Goebbels - Il post shock del consigliere comunale di Fdi che cita Goebbels Diego Salvadori, noto per le sue posizioni conservatrici, critica l'Eurac per l'esposizione della bandiera arcobaleno e in suo post ... Secondo rainews.it