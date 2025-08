Programmi Tv. La sfida dell’access prime time si accende in piena estate. Dopo settimane di dominio incontrastato per Gerry Scotti e il suo nuovo successo La Ruota della Fortuna, la Rai corre ai ripari. L’Azienda Pubblica starebbe valutando un’ anticipazione della messa in onda di Affari Tuoi, il game show di Stefano De Martino. Una mossa strategica che potrebbe cambiare gli equilibri televisivi a settembre, o prima. Leggi anche: Sonia e Simone, choc e lacrime dopo “Temptation Island”: cos’è successo Rai in difficoltĂ : TecheTecheTè non regge il confronto. I numeri parlano chiaro: La Ruota della Fortuna sta incollando allo schermo una media di oltre 4,6 milioni di spettatori con uno share del 28,59%. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Affari Tuoi” anticipa il ritorno? La Rai corre ai ripari contro “La Ruota della Fortuna”