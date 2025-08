Durante l’ultima puntata di AEW Collision, si è svolta una delle semifinali più attese dell’ AEW World Tag Team Title Eliminator Tournament, con protagonisti gli ex campioni di coppia FTR, contro la fazione della Bang Bang Gang, rappresentata da Austin Gunn e Juice Robinson. Cardblade and Card Colten are here with the Bang Bang Gang! Watch #AEWCollision LIVE on TNT & HBO Max pic.twitter.comEwSCiqg4II — All Elite Wrestling (@AEW) August 1, 2025 Il match si apre con Cash Wheeler e Juice Robinson a centro ring. Dopo uno scambio iniziale, Dax Harwood entra con il tag, ma Robinson riesce a metterlo giù rapidamente e tenta il primo schienamento, ottenendo solo un conto di due. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Tag Team Eliminator, FTR conquista la semifinale contro la Bang Bang Gang