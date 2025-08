AEW | Game over per The Acclaimed e Billy Gunn l’alleanza è storia passata

Durante l’ultimo episodio di AEW Collision del 31 luglio, abbiamo assistito alla rottura definitiva di una storica alleanza. Billy Gunn era sempre stato al fianco di Max Caster e Anthony Bowens: insieme avevano reso famoso il loro gesto dello “ scissoring ”, conquistando per settimane le classifiche di vendita del merchandising. Ma ora la loro avventura è arrivata al capolinea. Durante l’ultima puntata di AEW Dynamite, Anthony Bowens ha finalmente avuto modo di affrontare Billy Gunn. La grande domanda era: “Dov’eri?!” Gunn si è avvicinato a Bowens nel backstage, ma è stato accolto con una reazione esplosiva. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

