AEW | Chicago Street Fight da brividi Kyle Fletcher strappa il TNT Title a Dustin Rhodes

Durante l’ultima puntata di AEW Collision, i fan hanno assistito a un brutale Chicago Street Fight Match  valido per l’AEW TNT Championship, che ha visto il campione Dustin Rhodes  difendere la cintura contro Kyle Fletcher, membro della Don Callis Family. Il match è iniziato con un faccia a faccia tra i due, presto interrotto da una serie di pugni chiusi di Rhodes che ha atterrato Fletcher. L’azione si è subito spostata all’esterno del ring, dove Fletcher ha afferrato un Kendo Stick, ma Rhodes è riuscito a colpirlo all’addome e poi a sua volta con la stessa arma. Fletcher ha reagito tirando fuori i gradoni d’acciaio e, approfittando di un momento favorevole, ha schiantato la testa di Rhodes sui gradoni con una devastante DDT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Chicago Street Fight da brividi, Kyle Fletcher strappa il TNT Title a Dustin Rhodes

