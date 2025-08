AEW | Aggiornamenti sull’infortunio di Will Ospreay

Will Ospreay non lotta da inizio luglio, da quando insieme a Swerve Strickland ha sconfitto gli Young Bucks ad All In. Durante un recente episodio di AEW Dynamite, è stato proprio l’ex campione IWGP a spiegare la sua assenza: sta combattendo con ernie cervicali che lo hanno costretto a fermarsi. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nel nuovo numero del Wrestling Observer Newsletter, Ospreay convive con questo fastidio da mesi, ma solo di recente ha compreso quanto sia seria la situazione. Una dinamica simile a quanto accaduto a Kevin Owens in WWE, anche se in quel caso l’infortunio al collo pare essere ancora più grave, al punto da poterlo tenere lontano dal ring fino al 2026. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Aggiornamenti sull’infortunio di Will Ospreay

In questa notizia si parla di: will - ospreay - aggiornamenti - infortunio

AEW: Kenny Omega e Will Ospreay non si sfideranno ad AEW Grand Slam Mexico - AEW si spinge fino al Messico per Grand Slam il 18 Giugno e due delle sue più grandi superstar sono pronte.

Will Ospreay: “Rispetto la WWE, ma non mi piace. Anche nella mia giornata peggiore sono meglio di loro” - Will Ospreay e la WWE, due strade che non si sono mai incrociate e al momento appare improbabile che ciò possa accadere in futuro, anche se nel mondo del wrestling e del business mai dire mai.

AEW: Will Ospreay e Adam Page reggono l’urto della Don Callis Family - Durante AEW Dynamite:Beach Break, il pubblico è stato testimone di un tag team match esplosivo che ha visto Will Ospreay e Adam Page unire le forze per affrontare la Don Callis Family, composta da Konosuke Takeshita e Josh Alexander.

AEW: Infortunio per Will Ospreay, punta al ritorno per Forbidden Door Vai su X

AEW: Infortunio per Will Ospreay, punta al ritorno per Forbidden Door; AEW | Infortunio per Will Ospreay punta al ritorno per Forbidden Door; AEW: Will Ospreay è infortunato?.