Aeroporto di Salerno boom di presenze a giugno | superati i 42mila passeggeri

L'aeroporto di Salerno, Costa d'Amalfi e Cilento prosegue nel suo trend di crescita. Lo dicono i numeri di giugno, messi nero su bianco dal report mensile di Assoaeroporti, che certificano l'aumento dei movimenti aerei (1133) e dei passeggeri (42.648), con un aumento del 15% sul mese di maggio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

