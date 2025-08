Aeroporti confronto negativo sulla vertenza handling | In arrivo mobilitazioni

Si è conclusa con esito negativo anche la seconda fase della procedura di raffreddamento presso la Prefettura di Firenze, tra le organizzazioni sindacali e Consulta Spa, circa la vertenza in corso negli scali di Pisa e Firenze per il servizio handling. Lo hanno annunciato oggi, 1 agosto, le sigle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: negativo - vertenza - handling - aeroporti

Aeroporti, confronto negativo sulla vertenza handling: "In arrivo mobilitazioni" - Si è conclusa con esito negativo anche la seconda fase della procedura di raffreddamento presso la Prefettura di Firenze, tra le organizzazioni sindacali e Consulta Spa, circa la vertenza in corso negli scali di Pisa e Firenze per il servizio handling.

Aeroporti, confronto negativo sulla vertenza handling: "In arrivo mobilitazioni" https://ift.tt/TXIl5md https://ift.tt/fqcvLKp Vai su X

Aeroporti, confronto negativo sulla vertenza handling: In arrivo mobilitazioni; Aeroporti, appare insanabile lo scontro sul servizio handling: si apre la vertenza sindacale; Tagliata la commessa Aeroitalia, Asc avvia il licenziamento di 26 lavoratori a Punta Raisi.

Aeroporto, adesso è scontro . Handling, aperta la vertenza: "Contratti ... - GABRIELE MASIERO Cronaca La Nazione Pisa Cronaca Aeroporto, adesso è scontro . Segnala lanazione.it

Appalti handling Toscana Aeroporti: proclamato lo stato di agitazione, 150 i lavoratori coinvolti - Si è conclusa con esito negativo la prima fase delle procedure di raffreddamento tra le organizzazioni sindacali e la società Consulta spa, ... piananotizie.it scrive