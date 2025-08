Adsp ottiene la certificazione. Emas.

L’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale ha ottenuto la registrazione Emas (Eco-Management and Audit Scheme) che certifica il suo impegno concreto per la gestione ambientale e la sostenibilità . La certificazione è stata deliberata dalla Sezione Emas Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit nella seduta del 24 luglio scorso ed è valida sino alla fine del 2027. "La registrazione Emas – dichiara Angelo Mazzotti, dirigente dell’Autorità Portuale per la Transizione al digitale e la Sostenibilità ambientale – rappresenta un traguardo importante che certifica il nostro impegno concreto per la tutela ambientale e conferma la validità del sistema di gestione che abbiamo implementato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

