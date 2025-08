Adriana Asti magnetica e indimenticabile

Mi conforta che i funerali siano (oggi) alla Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo. Di lei non sapevo quasi nulla, di teatro sono sempre stato ignorante e di cinema lo sono diventato, ma la collegavo a “Prima della rivoluzione” e dunque a Bernardo Bertolucci che era un ateo dozzinale: gente da camera ardente e crematorio. Bene, un pregiudizio smentito. Il film risale al 1964 e di Adriana Asti mi sono perso gli ultimi sessantun anni, quasi tutto, me ne rendo conto. Invoco come attenuante l’eccessiva intimità con quelle antiche inquadrature: sono le chiese dove vado a messa, le piazze dove passeggio, i palazzi dove organizzo mostre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Adriana Asti magnetica e indimenticabile

