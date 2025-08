Addio sportello le banche abbandonano i territori per il web

Dall’inizio dell’anno, in Italia, hanno chiuso oltre 250 sportelli bancari: un impoverimento di servizi che rischia di mettere in difficoltà soprattutto i più anziani. Servizio di David Murgia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Addio sportello, le banche abbandonano i territori per il web

