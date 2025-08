Addio password in Microsoft Authenticator | guida essenziale alla transizione alle Passkey

Se utilizzi Microsoft Authenticator come gestore delle tue password e per l’autenticazione a due fattori (2FA), preparati a un cambiamento epocale. A partire da venerdì 1° agosto 2025, l’app cesserĂ definitivamente di supportare la gestione delle password, l’autenticazione a due fattori basata su codici monouso (OTP) e la funzione di riempimento automatico delle credenziali. Non sarĂ piĂą il tuo “gestore di password preferito”. Al loro posto, Microsoft spinge decisamente verso l’adozione delle passkey, una tecnologia che utilizza PIN, impronte digitali, riconoscimento facciale (come Windows Hello ) o sequenze sulla schermata di blocco del dispositivo per l’accesso. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Addio password in Microsoft Authenticator: guida essenziale alla transizione alle Passkey

