Addio ci eravamo visti ieri Il dolore di Amadeus scosso dal lutto improvviso in tv

Momento molto difficile per Amadeus, che è stato raggiunto da una bruttissima notizia. Un vero e proprio lutto per il conduttore televisivo, che si era sentito con la persona purtroppo ora defunta poche ore prima della sua morte. A parlarne con dolore è stato il diretto interessato, che ha rilasciato una sua dichiarazione all’Ansa. Amadeus ha esordito così, parlando del lutto che lo ha coinvolto in prima persona: “Ci siamo visti in call ieri mattina, ci eravamo sentiti l’altro ieri pomeriggio. La notizia di oggi è stato un colpo, mi ha lasciato senza parole “. La conduzione di uno dei suoi programmi si era concretizzata proprio grazie alla proposta di questa persona. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: lutto - amadeus - eravamo - visti

Amadeus ricorda il terribile lutto con un abbraccio indimenticabile - ricordo e testimonianza di Harley Zuriatti: una vita di coraggio e speranza. La vicenda di Harley Zuriatti, giovane donna scomparsa all’età di 29 anni, rappresenta un esempio di forza e determinazione nel combattere una malattia così difficile come il tumore.

LUTTO IN TV: se ne è andata dopo una grave malattia I Amadeus in lacrime per il dolore - La morte improvvisa della ragazza ha lasciato nello sconforto il popolare conduttore e il pubblico televisivo Con un commovente post pubblicato su Instagram, il marito di Harley Zuriatti ha annunciato al pubblico la scomparsa della giovane ex concorrente di Affari Tuoi, volto diventato noto proprio grazie alla trasmissione di Rai 1.

“Addio, ci eravamo visti ieri”. Il dolore di Amadeus, scosso dal lutto improvviso per la televisione; Lutto per Amadeus: Stavamo lavorando alla nuova edizione de La Corrida; MORTE DI MARINA DONATO IL DOLORE DI AMADEUS | LE VOLEVO VERAMENTE BENE.

Lutto per Amadeus: “Stavamo lavorando alla nuova edizione de La Corrida” - La morte di Marina Donato ha lasciato senza parole il conduttore Oggi è stato un giorno molto triste per il mondo della televisione. Lo riporta msn.com

Amadeus sulla morte di Marina Donato: “Sono senza parole. Ci eravamo visti” - La morte di Marina Donato ha sconvolto Amadeus che da tempo collaborava con la produttrice tv: il dolore del conduttore e le sue parole. Riporta dilei.it