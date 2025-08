Addio Carrie Bradshaw | And Just Like That e l' universo di Sex and the City finiscono con la terza stagione

Il creatore della serie con star Sarah Jessica Parker ha annunciato ufficialmente che la terza stagione concluderĂ la storia di Carrie. La serie And Just Like That, progetto sequel di Sex and the City in onda in Italia su Sky e NOW, si concluderĂ con la stagione 3. Michael Patrick King, showrunner e autore dello show, ha confermato la notizia sui social media svelando la fine della storia di Carrie Bradshaw. L'annuncio della fine di And Just Like That In un post lo sceneggiatore dello show, di cui potere leggere la nostra recensione,ha spiegato: "E semplicemente così. La storia in corso dell'universo di Sex and the City sta arrivando a una conclusione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Addio, Carrie Bradshaw: And Just Like That e l'universo di Sex and the City finiscono con la terza stagione

Sex and the City ci aveva insegnato che si può parlare di sesso, amore e libertà con stile, ironia e cuore. And Just Like That… invece ci ha mostrato come si può distruggere tutto questo in tre stagioni confuse, forzate e tristemente goffe. Carrie non è più C

