Regista, ballerino, coreografo, attore, architetto, scultore, scenografo, light designer e anche drammaturgo, artista visivo, sperimentatore dall'eleganza minimalista: impossibile elencare tutte anime di Robert Wilson, scomparso ieri a 83 anni. Così come sembra impossibile pensare – mentre la notizia fa il giro del mondo – che il grande esponente del teatro d'avanguardia nato in Texas si trovasse a Bologna poco piĂą di un mese fa. L'occasione era stata quella del Cinema Ritrovato, dove Wilson lo scorso giugno presentò al Mondernissimo Robert Wilson and the CIVIL warS di Howard Brookner. Il documentario rappresenta un documento preziosissimo della sua pratica teatrale e del suo genio creativo, che rischiava di andare perduto.

© Ilrestodelcarlino.it - Addio al regista Bob Wilson. Fra Comunale e Cinema Ritrovato