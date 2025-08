Addio al Comando dopo 29 anni di servizio | va in pensione il capo squadra Stefano Tirinzoni

Dopo quasi tre decenni di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si conclude la carriera di Stefano Tirinzoni, capo squadra esperto del Comando di Lecco che ha dedicato la sua vita professionale alla sicurezza e al soccorso dei cittadini. Il primo agosto 2025 segna infatti la fine di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Addio al Comando dopo 29 anni di servizio: va in pensione il capo squadra Stefano Tirinzoni

