ABBONATI A DAYITALIANEWS La conferma sui social da Fedez e dal fratello Hyst. Justin Yamanouchi, in arte Jesto, è morto all’età di 41 anni. A rendere pubblica la notizia è stato il fratello Hyst, pseudonimo di Taiyo Yamanouchi, attraverso un post su Instagram. Anche Fedez ha voluto ricordarlo con un messaggio nelle sue storie. L’annuncio del fratello Hyst. Nel messaggio condiviso sui social, Hyst ha scritto: “Nella notte del 31 luglio ci lascia Justin Jesto Rossi Yamanouchi. Astro del Rap italiano e uomo di immensa levatura spirituale. Non si dica che lascia un vuoto, perché non è così. Lascia invece un’eredità di valore incalcolabile ed uno slancio all’elevazione morale e spirituale che le anime affini sapranno cogliere e sfruttare”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Addio a Jesto: il rapper romano è morto a soli 41 anni