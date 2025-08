Addio a Beppe Rosi il fotografo che spinse Neri verso la rovesciata dei sogni

E’ morto Beppe Rosi, fotografo di professione, aretino vero, con un carattere vitale che lo rendeva un uomo piacevole da frequentare. Per tanti anni collaboratore dello studio Tavanti, si era poi messo in proprio, spinto da una passione incrollabile per il suo lavoro e per lo sport.Era anche un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

