Ad agosto 2025 in streaming alcuni dei migliori film recenti da The Brutalist a Il club dei delitti del giovedì Trame cast recensioni

Horror d’autore ( Nosferatu ) e cinema pop ( The Pickup – Il blindato dell’amore, Tutti tranne te ), alcuni dei migliori titoli della stagione cinematografica ( Io sono ancora qui, The Brutalist, September 5 ) e alcuni inediti interessanti e divertenti ( Il club dei delitti del giovedì ). Ecco i film da vedere on demand nel mese di agosto. Il cinema – più o meno – contemporaneo visibile in streaming questo mese. Non vi bastano i titoli recensiti qui? Per giovani animi romantici segnaliamo che il 1° agosto, su Netflix, arriva Il mio anno a Oxford, con Sofia Carson e Corey Mylchreest, mentre il 20, su Prime Video, è il momento del teen movie The Map That Leads to You, tratto dall’omonimo romanzo bestseller. 🔗 Leggi su Amica.it

