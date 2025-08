ACF Arezzo acquisisce il titolo temporaneo le prestazioni di Sofia Di Benedetto

ARezzo, 1 agosto 2025 – ACF Arezzo comunica di aver acquisito un titolo temporaneo le prestazioni di Sofia Di Benedetto. Centrocampista classe 2006, Di Benedetto è cresciuto nel vivaio del Sassuolo prima di trasferirsi, nella stagione 202324, alla Primavera della Roma. Nell'ultima annata ha vestito la maglia della Fiorentina, con cui ha disputato anche la finale di Coppa Italia Primavera.

