Accusa un malore sull' uscio di casa | morto un 80enne

Doveva essere la solita passeggiata mattutina che invece si è trasformata in tragedia. e' quanto accaduto stamane in via Asti a Cellole dove un 80enne stava uscendo di casa come ogni mattina per la sua passeggiata mattutina quando ha accusato un malore. La tragedia si è consumata in pochi istanti. 🔗 Leggi su Casertanews.it