Accordo flash nella notte: Manna prende la rivelazione della scorsa Serie A Corsie d’attacco sistemate"> Manna non ha alcuna intenzione di fermarsi in chiave mercato e soprattutto in entrata. Pronto un nuovo acquisto. Il direttore sportivo del Napoli Manna è letteralmente scatenato. All’indomani della festa scudetto, il quarto conquistato dal Napoli, il ds si è subito messo all’opera per trovare i giusti calciatori e per cercare di consegnare nella mani di mister Conte la migliore rosa possibile anche per il 20252026. E sin qui i colpi hanno fatto non poco rumore. Ma non è finita qui. Il Napoli si prepara alla prossima annata con rinnovato entusiasmo e ambizioni ancora più elevate con la voglia di aprire un ciclo vincente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Accordo flash nella notte: Manna prende la rivelazione della scorsa Serie A | Corsie d’attacco sistemate