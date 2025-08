Accoltellati al termine di una lite una 25enne e un 32enne gravi in ospedale | si cerca l’aggressore nel Bresciano

Una 25enne e un 32enne sono stati accoltellati al culmine di una lite scoppiata in via Alessandro Volta a Inzino (Brescia) durante la notte tra mercoledì 30 luglio e giovedì 31 luglio. I due sono stati trasportati e operati d'urgenza in ospedale. Nel mentre, i militari sono in cerca dell'aggressore in fuga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

