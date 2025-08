Accademia italiana di cucina i premiati

Alle 19 di ieri Villa Bonaparte a Porto San Giorgio ha fatto da cornice alla serata-evento dal titolo ’Le stelle dell’Accademia della cucina’, organizzata dalla Delegazione di Fermo, che è guidata da Fabio Torresi. La delegazione è stata istituita ventun anni or sono a Porto San Giorgio. Forse anche per questo sceglie questa città per lo svolgimento delle sue iniziative. A questo proposito va ricordato che l’anno scorso ha festeggiato il ventennale di istituzione proprio a villa Bonaparte: l’attribuzione dei patrocini viene data riconoscendo il prezioso lavoro che svolge nella ricerca, nella produzione e nella valorizzazione delle tipicità del fermano, e al tempo stesso contribuendo alla conoscenza e promozione dello stesso territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accademia italiana di cucina, i premiati

