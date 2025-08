Abruzzo attivato servizio di consegna farmaci con droni

È iniziata la fase operativa del servizio di consegna farmaci ospedalieri tramite droni in Abruzzo. Il progetto, promosso da Telespazio (joint venture Leonardo-Thales) e cofinanziato dall’UE con Horizon, fa parte di U-ELCOME. L’obiettivo del progetto è permettere ai droni di volare in sicurezza nello spazio aereo europeo insieme agli aerei tradizionali, senza causare problemi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Abruzzo, attivato servizio di consegna farmaci con droni

Droni: Telespazio, al via in Abruzzo la consegna urgente di farmaci con velivoli senza pilota; Amazon completa con successo il primo volo di prova per le consegne con i droni a San Salvo in Abruzzo; Amazon, primo volo dei droni per le consegne in Italia: successo del test in Abruzzo.

In Abruzzo al via la consegna dei farmaci ospedalieri con droni - Promossa da Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), l'iniziativa si è svolta in collaborazione con la Asl 1 Abruzzo - Da msn.com

Abruzzo, attivato servizio di consegna farmaci con droni - È iniziata la fase operativa del servizio di consegna farmaci ospedalieri tramite droni in Abruzzo. Lo riporta tg24.sky.it