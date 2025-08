Abc, fra ritorni e novità con Talluri e Mancini.

Il mosaico dell’ Abc Solettificio Manetti per la stagione 2025-‘26 si arricchisce di altri due tasselli. Il primo è quello di Jacopo Talluri, ala classe 2003 che dopo aver fatto tutta la trafila giovanile nel vivaio gialloblu ed essere arrivato in prima squadra in Serie C Gold, è reduce da tre stagioni al Gialloblu Castelfiorentino tra Promozione e Divisione Regionale 2. "Ho deciso di tornare a far parte della prima squadra per diversi motivi – spiega Talluri –. Uno su tutti la voglia di dimostrare le mie qualità, sia dentro che fuori dal campo, oltre a quella di misurarmi con un campionato difficile e di livello superiore come la serie C, dopo gli anni di Promozione che mi sono serviti a crescere e migliorare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

