Abbonamenti tv per le squadre del cuore | un’alternativa che il calcio italiano dovrebbe valutare

Un modello “a squadra” per tifosi fedeli e prezzi più equi. Il panorama degli abbonamenti TV per il calcio italiano resta dominato da pacchetti generalisti e costi spesso poco accessibili per chi vuole solo seguire la propria squadra. Di fronte alla crescita della pirateria e al calo di abbonati, una soluzione potrebbe essere il rilancio di offerte personalizzate, valide per i match di una singola squadra dalla Serie A alla C. Un modello simile esiste in altri Paesi e potrebbe adattarsi bene al nostro contesto: l’appassionato medio spesso desidera solo le partite della propria squadra, senza pagare per eventi che non guarda. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Abbonamenti tv per le squadre del cuore: un’alternativa che il calcio italiano dovrebbe valutare

