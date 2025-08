ABABO HUMAN per 2 AGOSTO 1980 nella Stazione AV di Bologna

Bologna, 1 ago. (askanews) - In occasione del quarantacinquesimo anniversario della strage alla Stazione di Bologna, l'Accademia di Belle Arti di Bologna propone ABABO HUMAN per 2 AGOSTO 1980, un grande progetto espositivo, realizzato in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, l'Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980, il Comitato di SolidarietĂ alle Vittime delle Stragi e il Comune di Bologna. Composto da quattro distinti interventi artistici, è allestito nel passaggio pedonale della stazione sotterranea Alta VelocitĂ di Bologna Centrale, sopra i binari dal 16 al 19, fino al 7 agosto 2025 e accompagnato da testi di Mili Romano e Carlo Branzaglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ABABO HUMAN per 2 AGOSTO 1980 nella Stazione AV di Bologna

