a villa vittoria cultura il libro di lorenzo andreaggi

Firenze, 1 agosto 2025 – L'ultimo appuntamento di Villa Vittoria Cultura prima della pausa di agosto è in programma il 6 agosto, alle ore 18.30. In quella data, all'interno della rassegna culturale ideata da Giovanni Fittante, si terrĂ la presentazione del libro “Quanti moccoli in Paradiso. La grande storia del contado fiorentino del Bandino tra sacro e profano” di Lorenzo Andreaggi, attore, doppiatore, cantante, regista e scrittore. Il volume contiene la prefazione di Luciano Artusi. L’evento (si accede da Viale Filippo Strozzi 2) Ă© a ingresso gratuito. Per info e prenotazioni si può scrivere una mail all'indirizzo villavittoriacultura@gmail. 🔗 Leggi su Lanazione.it

