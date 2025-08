A Vasto una manifestazione per la Palestina | Fermare il genocidio e la sofferenza

Lunedì 4 agosto, a partire dalle ore 21, in piazza Rossetti, a Vasto, si terrĂ il sit-in pubblico “Stop al genocidio: insieme per la Palestina", promosso dal comitato Palestina Libera Vasto. “Quello che Israele sta infliggendo al popolo palestinese - si legge in una nota del comitato - è un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

A Vasto una manifestazione per la Palestina: Fermare il genocidio e la sofferenza

