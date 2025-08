A Torrevecchia Teatina la cerimonia del Premio Bontà | i nomi dei vincitori

Tre abruzzesi legati al territorio cittadino d'esempio per tutti: Nancy Di Biase, Elisa Di Giacomo ed il direttore di Rete 8 Carmine Perantuono. A loro viene assegnato il Premio alla bontà istituito dall'associazione culturale e ricreativa "Cuochi e Friends", in ricordo di Leo Santangelo.

Premio Campione, i City Angels assegnano gli Oscar della bontà: tutti i vincitori - Milano, 13 maggio 2025 – Una bontà da premio Oscar. I campioni di solidarietà e beneficenza della Milano che, in tempi di imbruttimento generale, ci tengono a pensare agli altri tenendo il “coeur in man”, sono saliti sul podio questa mattina in Sala Alessi a Palazzo Marino, alla presenza del sindaco Beppe Sala e di altre autorità.

Premio alla bontà in ricordo di Olga Boni - In vista della Festa del Ringraziamento, in programma il 24 giugno in occasione del patrono San Giovanni Battista, l’amministrazione comunale invita cittadini e associazioni a inviare candidature al Premio Olga Boni, dedicato a chi ha fatto della generosità il proprio stile di vita, pensando più agli altri che a se stesso e senza apparire.

