' A tavola con Federico' la rassegna che ha animato le serate di Gambettola si chiude con una cena in piazza

Si è conclusa con una cena di piazza, giovedì 31 luglio, tra buon cibo e atmosfere felliniane, la rassegna estiva Le Notti del Bosco a cura di Nonsoloruggine, che ha animato l’estate gambettolese in centro storico per tutto il mese di luglio. Attraverso allestimenti ricercati che hanno vestito la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

