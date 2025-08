Quindici giorni. Forse di più. Talzano, frazione aretina immersa nel verde (e ora anche nel marrone), aspetta che qualcuno si ricordi che l’immondizia non è un arredo urbano. Ma niente, la monnezza sta lì, fiera e compatta, a fare da monumento al “servizio” di Sei Toscana, che invece di passare a ritirarla, ti passa direttamente la bolletta da 180 euro. Semestrale. Precisa come un treno giapponese. E con la stessa delicatezza di una ruspa in un negozio di cristalli. Daniele Landi, con la pazienza ormai al limite della galassia, sbotta su Facebook: “Una VERGOGNA 15gg, e forse anche qualcosa di più, che non ritirano l’immondizia (loc. 🔗 Leggi su Lortica.it

A Talzano l'immondizia si affitta il marciapiede, ma Sei Toscana ti affitta il portafoglio: 360 euro per un servizio fantasma