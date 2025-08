A Sant' Andrea di Conza torna la Festa del libro | il programma degli eventi

Incontri con gli autori, presentazioni di libri, reading, spazio fumetto. E mercatini del libro, musicisti tra i vicoli, stand enogastronomici, artigianato. Il centro storico di Sant’Andrea di Conza avrà ancora una volta il profumo delle pagine di un volume e i colori dei fiori. La Festa del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

La Sagra dei Cavatelli di Sant'Andrea di Conza da oltre 40 anni, l'appuntamento dell'incontro della nostra comunità e dell'amicizia

